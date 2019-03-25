Боевики открыли огонь по окраине Алеппо

25 марта 2019 18:17 (UTC+04:00)

Террористы обстреляли в понедельник юго-западную окраину Алеппо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает сирийское государственное телевидение.

По данным телеканала, террористы открыли огонь из огнестрельного оружия и минометов по кварталу Халяб Эль-Джадид (Новое Алеппо).

О погибших и раненых на данный момент сообщений нет.

На прошлой неделе в Алеппо в квартале Аз-Захра террорист обстрелял школьный автобус, погибли двое детей.

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