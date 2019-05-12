В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле

12 мая 2019 13:31 (UTC+04:00)

Трое детей погибли в результате минометного обстрела сирийского города Скальбия террористами, передает гостелевидение Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.

Также гостелевидение сообщило о гибели одной женщины при обстреле в городе Скальбия.

Террористы за последнюю неделю увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

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