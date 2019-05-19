В Сирии три военных получили ранения при обстреле со стороны боевиков

19 мая 2019 00:04 (UTC+04:00)

Трое сирийских военных ранены во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских провинций Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур, Сафсафа, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения", - сказал он.

Купчишин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

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