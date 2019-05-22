Мятежники Йемена с помощью БПЛА атаковали аэропорт в городе Наджран

22 мая 2019 08:32 (UTC+04:00)

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аэропорт города Наджран, расположенного в юго-восточной части Саудовской Аравии. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению представителей "Ансар Аллах", дроны атаковали ангары, в которых находились боевые самолеты саудовских ВВС. О результативности налетов на аэродром Наджрана хуситы не сообщили.

Никаких комментариев со стороны саудовских властей относительно атаки с воздуха на аэропорт Наджрана до сих пор не поступало.

Как замечает Al Jazeera, за минувшие сутки хуситы уже второй раз заявили о совершенном налете на ангары ВВС королевства в Наджране.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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