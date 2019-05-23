На рынке внутренних авиарейсов Бразилии появился первый иностранный участник

23 мая 2019 03:45 (UTC+04:00)

Национальное агентство гражданской авиации Бразилии (ANAC) впервые разрешило осуществлять внутренние пассажирские авиаперевозки фирме со 100% участием иностранного капитала. Ей стала испанская группа компаний Globalia, которой принадлежит третий по величине авиаперевозчик Испании Air Europa, говорится в распространенном в среду вечером пресс-релизе регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время Air Europa осуществляет авиасообщение между столицей Испании и городами Салвадор и Ресифи. Однако после получения соответствующей лицензии, компания сможет приступить к выполнению внутренних рейсов по Бразилии, испытывающей дефицит на рынке пассажирских авиаперевозок.

Данное решение ANAC стало возможным после того, как в конце прошлого года был подписан президентский указ, отменяющий требование об обязательном участии национальных экономических операторов в уставном капитале действующих на внутреннем рынке авиаперевозчиков. Особенность таких указов является то, что, имея силу закона уже со дня подписания, они тем не менее должны быть одобрены парламентом в течение 120 дней. В противном случае, они аннулируются. Указ, срок действия которого истекает в среду, накануне прошел согласование в Палате депутатов и, как ожидается, в ближайшие часы будет одобрен Cенатом.

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