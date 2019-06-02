Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-Эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама", - сказал он.

Купчишин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели две гуманитарные акции - в населенном пункте Маррат провинции Дей-Эз-Зор и в лагере "Харем" в городе Латакия.

Он также отметил, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 1 июня амнистировано более 58 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.