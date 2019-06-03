США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии

3 июня 2019 07:50 (UTC+04:00)

США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в арабской республике. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Совете безопасности России ранее сообщили, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев в конце июня в Иерусалиме примет участие во встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. По данным источников газеты, одной из главных тем, которые будут обсуждаться в ходе данной встречи, станет иранское присутствие в Сирии. Как отмечает издание, стороны намерены обсудить в Иерусалиме план дорожной карты, в рамках которой "США и их союзники предложат Москве такие стимулирующие факторы в Сирии, как [ее] восстановление, легитимность [нынешних сирийских властей] и снятие [с них] санкций в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана" в арабской республике.

Как ранее сообщал 13-й канал израильского телевидения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он сам предложил президенту России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу провести эту встречу. После визитов в Вашингтон и Москву Нетаньяху говорил журналистам о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в содействии выводу из Сирии иностранных войск, включая иранские силы.

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