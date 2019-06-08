В ДТП в Дубае погибли граждане Индии, Пакистана, Ирландии и Омана

Национальная транспортная компания Омана Mwasalat обнародовала информацию о гражданстве большинства погибших в результате ДТП с участием ее рейсового автобуса в Дубае, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Автобус Mwasalat сообщением Маскат - Дубай, в котором находился 31 человек, попал в ДТП в четверг вечером при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. По предварительным данным, водитель по ошибке въехал в запрещенную для автобусов зону с ограничением максимальной высоты транспортного средства. В результате крыша автобуса с левой стороны оказалась полностью снесена.

Согласно заявлению Mwasalat в Twitter, в аварии погибли 11 индийцев, два пакистанца, один ирландец и один оманец - второй водитель автобуса. Еще двое погибших, по данным компании, пока не опознаны. Также сообщается, что среди пассажиров автобуса были также граждане Германии и Бангладеш.

В общей сложности в ДТП погибло 17 человек, 15 из них - на месте происшествия, а еще двое - в больнице. В госпитале в Дубае по-прежнему остаются шесть пострадавших, один из которых - в критическом состоянии, восемь человек были отпущены по домам.

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