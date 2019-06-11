В Саудовской Аравии зафиксировали экстремальную жару до 50 градусов в тени

11 июня 2019 02:51 (UTC+04:00)

Сильная жара пришла в Саудовскую Аравию, на востоке страны температура воздуха в дневные часы в тени достигает 50 градусов, сообщил новостной портал "Хабр Аджиль", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Столбики термометров повысились до отметки 53 градуса тепла на солнце, а в тени температура достигла 50 на востоке и в отдельных районах на западе королевства", - сказал метеоролога Хасан Карани.

Пользователи соцсетей из Саудовской Аравии выкладывают видеозаписи, на которых видно, что электронные табло на улице показывают дневную температуру в 55 градусов.

При этом на юго-западе и севере Саудовской Аравии, в том числе в Мекке и Медине, синоптики прогнозируют дожди, а на западном побережье Красного моря сильный ветер.

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