В Дамаске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в Дамаске. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел районе Думмар в западной части города, где расположена военная база. Подробностей пока не приводится.

Как отмечает SANA со ссылкой на источник, на воздух взлетел склад боеприпасов. По предварительной информации, он загорелся после того, как на него перекинулся огонь, вызванный лесным пожаром. О возможных пострадавших информации не поступало.

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