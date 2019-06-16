В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам

16 июня 2019 02:54 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия не стремится к войне в Персидском заливе, но решительно ответит на любую угрозу своим жизненным интересам. Об этом заявил в воскресенье газете Asharq Al-Awsat наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим войны, но без колебаний ответим на любую угрозу нашему народу и суверенитету королевства, а также его жизненным интересам", - указал он.

В субботу, как передала телестанция Al Arabia, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех потребовал "самым энергичным образом отреагировать на угрозы поставкам энергоносителей из стран Персидского залива". Выступая на полях встречи министров энергетики и экологии двадцати ведущих стран в японском горном курорте Каруидзава, он призвал "срочно гарантировать безопасность морских торговых путей в регионе".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. В субботу 23 моряка с этого танкера были доставлен в Дубай.

Команда Kokuka Courageous уже вернулась на борт судна, которое сейчас буксируют в ОАЭ. Front Altair пока дрейфует в заливе.

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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