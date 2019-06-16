Cирийские войска вернули под контроль стратегические высоты в провинции Хама

16 июня 2019 03:26 (UTC+04:00)

Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны заняли в субботу стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в ходе наступательной операции войскам удалось разгромить банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" и вернуть под свой контроль высоты. Сирийские военнослужащие освободили также населенный пункт Эль-Джебин, что позволило им восстановить контроль над шоссе между городами Мхарде и Сукейлабия, находящимися под защитой правительственных сил.

7 июня армия и ополченцы уже освобождали от бандформирований высоты Телль-Мильх, господствующие над местностью к северо-западу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Однако через несколько дней войска вновь оставили свои позиции перед натиском превосходящих сил противника, чтобы избежать больших потерь.

Элитные подразделения сирийской армии под названием "Силы тигры", которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан, ведут сейчас бои за высоты Телль-эс-Сахер, которые расположены к северу от города Кафр-Набуда. Установление контроля над ними откроет правительственным силам путь к крупному форпосту бандформирований в Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб рядом со стратегическим шоссе Хама - Алеппо.

Войскам противостоят на этом направлении экстремистские группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Катаиб аль-Изза", состоящие из наемников. Они удерживают в своих руках населенный пункт Эль-Хобейт рядом с высотами.

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