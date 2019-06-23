Боевики в Сирии за сутки нарушили режим перемирия в семи населенных пунктах

Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в семи населенных пунктах Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Раша и Кара-Джагез провинции Латакия, Эль Аси провинции Хама", - говорится в сообщении.

Бакин добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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