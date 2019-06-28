Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

28 июня 2019 01:59 (UTC+04:00)

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Атаку совершили недовольные организованной США в королевстве встречей по Палестине.

В среду в Бахрейне завершила работу встреча по Палестине "Процветание во имя мира", на которой была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования. Для участия в форуме в Бахрейн приехали представители израильских деловых кругов и ряд отставных военных, а также журналисты ведущих СМИ.]

Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.

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