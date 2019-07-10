Трое сирийцев погибли в результате обстрелов боевиков в провинции Латакия

10 июля 2019 23:17 (UTC+04:00)

Боевики в Сирии за сутки обстреляли населенный пункт Джурин провинции Латакия и город Алеппо, в результате обстрелов погибли трое сирийцев, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джурин провинции Латакия и города Алеппо одноименной провинции. В результате обстрела населенного пункта Джурин реактивными снарядами кустарного производства погибли три мирных жителя", - сообщил он.

Бакин также отметил, что в настоящее время восстановлено 31 984 жилых дома, 874 образовательных и 178 медицинских учреждений.

Кроме того, на сегодняшний день из иностранных государств в Сирию с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратились 404 019 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саммит России, Турции и Ирана пройдет после встречи по Сирии в Казахстане
Россия 10 июля 21:10
Семь детей погибли при взрыве фугаса на востоке Сирии
В мире 10 июля 02:15
В провинции Хама в результате обстрела террористов погибли три человека
В мире 10 июля 00:16
Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в двух сирийских провинциях
В мире 9 июля 23:30
Боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия
Арабские страны 9 июля 00:36
Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана
В мире 8 июля 06:13
Лента новостей
Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию
Турция 00:35
В Луизиане из-за приближения циклона ввели режим чрезвычайной ситуации
США 00:16
В Турции нейтрализованы пять террористов
Турция 10 июля 23:40
Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Спорт 10 июля 22:54
Во Франции на КПП атомной электростанции задержали двух мигрантов
Европа 10 июля 22:34
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Энергетика 10 июля 22:13
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил отправку и прием рейсов из-за технического сбоя
Европа 10 июля 21:57
Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет
Иран 10 июля 21:39
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры региональных дорог
Общество 10 июля 21:28