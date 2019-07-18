ЛАГ поприветствовала соглашение между военным советом и оппозицией Судана

18 июля 2019 08:04 (UTC+04:00)

Лига арабских государств (ЛАГ) заявила, что приветствует политическое соглашение между Переходным военным советом Судана и оппозиционным движением "Сил за свободу и перемены", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что Переходный военный совет Судана и представители "Сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании. Уточнялось, что соглашение включает достигнутые к настоящему моменту договоренности о переходном периоде. При этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу.

"Лига арабских государств приветствует подписание в среду политического соглашения о переходном этапе в Судане между Переходным военным советом и "Силами за свободу и перемены" и поддерживает этот позитивный шаг, который направлен на то, чтобы проложить путь к формированию переходных органов власти и приходу к национальному согласию по остальным договоренностям и достижениям, которые ждет суданский народ", - говорится в заявлении ЛАГ.

В заявлении также отмечается, что ЛАГ продолжит поддерживать Судан в вопросе формирования переходных органов власти и сохранении его безопасности, стабильности и национального единства.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.

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