Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве военный контингент США дляукрепления безопасности в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает саудовское агентство SPA.

"Размещение на территории королевства американских сил для повышения уровня совместного сотрудничества в обеспечении безопасности региона и его стабильности, а также гарантии мира в нем", - говорится в сообщении.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон направляет несколько сотен военнослужащих в Саудовскую Аравию в рамках наращивания сил противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана и его союзников. По данным источников издания, США уже приступили к отправке более 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана.

К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны. Со времен войны в Персидском заливе в Саудовской Аравии был расположен 10-тысячный военный контингент. Но после 2003 года в стране официально осталась лишь группа американских военных инструкторов.

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