Визит шейха Мохаммеда в Китай: еще одна веха в стратегическом партнерстве между ОАЭ и Китаем

Двусторонние отношения между ОАЭ и Китаем неуклонно развиваются с момента установления дипломатических отношений в 1984 году, сообщает Trend со ссылкой на агентство Wam.

Сильные экономические, политические, культурные и международные отношения были возведены в всеобъемлющее стратегическое партнерство во время трехдневного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в ОАЭ в июле 2018 года.

Теперь с официальным объявлением государственного визита шейха Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, в Китай на следующей неделе, еще одна веха в отношениях между двумя странами.

Хотя отношения процветали почти во всех секторах, рост двусторонней торговли за последние 35 лет был впечатляющим.

В настоящее время Китай является вторым по величине торговым партнером ОАЭ с почти $60 млрд двусторонней торговли в 2017 году, который, как ожидается, достигнет $ 70 млрд к 2020 году.

ОАЭ предоставляют китайским предприятиям платформу для доступа к обширным развивающимся рынкам, окружающим его с общим населением более 2 миллиардов человек. Более 4000 китайских компаний работают в ОАЭ.

На долю ОАЭ приходилось 30 процентов китайского экспорта в арабские страны и 22 процента китайско-арабской торговли в 2017 году.

Среди арабских стран ОАЭ с общим объемом инвестиций более 2,1 млрд долларов США по состоянию на 2017 год являются крупнейшими инвестиционными проектами в Китае.

По данным Китайского делового совета в ОАЭ, общая стоимость прямых иностранных инвестиций из Китая в ОАЭ достигла в 2017 году $9,1 млрд (33,42 млрд дирхамов).

С тех пор, как Эмираты и китайские путешественники начали получать визу по прибытии в страны друг друга, туризм и связи между людьми развивались и дальше. ОАЭ – первая страна Ближнего Востока, граждане которой с обычными паспортами пользуются безвизовым въездом в Китай.

В 2017 году число китайских туристов, впервые посетивших ОАЭ, превысило миллион человек, а через ОАЭ транзитом прошли около 3,5 миллиона китайских туристов.

В ОАЭ проживает около 200 000 китайских граждан, которые составляют крупнейшую китайскую диаспору на Ближнем Востоке. Большинство из них живут в Дубае и есть небольшая община около 2000 в Абу-Даби.

Растущие отношения нашли отражение и в культурной, и образовательной сферах. В 100 школах ОАЭ реализуется инициатива по преподаванию китайского языка. Первая партия из 20 китайских учителей уже начала преподавать в 11 школах ОАЭ.

После государственного визита в 2015 году шейха Мохаммед бин Зайда аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, двусторонние взаимодействия высокого уровня стали более частыми.

Государственный визит шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, в Китай в апреле 2019 года стал причиной объявлений о двух мегапроектах на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США.

Первый мегапроект был связан с созданием "трейдеров рынка", который будет построен вдоль дороги Шейх Мохамед бин Зайд напротив Экспо Дубай, на начальной площади 20 миллионов квадратных футов, которые могут дойти до 60 миллионов квадратных футов.

Китайская компания Yiwu вложит 2,4 миллиарда долларов США в проект, который включает в себя крупные логистические склады и оптовые торговые точки, что укрепит роль «Свободной зоны Джебель Али» в поддержке регионального и глобального торгового движения.

Второе соглашение было подписано с Китайско-арабским инвестиционным фондом, который вложит один миллиард долларов США в реализацию проекта «овощной корзины» в Дубае, включающего огромные комплексы и холодильные склады для импорта, переработки, упаковки, хранения и реэкспорта сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции.

Оба соглашения были подписаны в ходе визита шейха Мохаммеда в Китай, в результате чего делегация ОАЭ посетила Вторую конференцию по международному сотрудничеству «Пояс и путь», состоявшуюся в Пекине.

В Конференции приняли участие 40 мировых лидеров и более 150 делегатов.

Предыдущий визит на высоком уровне - государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в ОАЭ в июле 2018 года - стал историческим событием по многим причинам.

После переговоров на высоком уровне обе стороны выступили с совместной декларацией о создании всеобъемлющего стратегического партнерства.

Лидеры обеих сторон стали свидетелями подписания совместного документа о китайской «Инициативе в области пояса и дороги».

Президент Си был награжден орденом Зайда, высшим гражданским орденом ОАЭ.

Стороны также подписали 13 стратегических соглашений, включая соглашения и меморандум о взаимопонимании.

Сделки касались строительства посольств и культурных центров, энергетического сотрудничества, электронной коммерции, сельского хозяйства, сотрудничества по инициативе «Шелковый путь» и «Инициативы морского Шелкового пути» XXI века, сотрудничества между государственными нефтяными компаниями, взаимное сотрудничество в таможенных вопросах, создание платформы для финансовых услуг и инноваций в области сотрудничества в сфере промышленного потенциала в рамках инициатив «Пояс и путь», а также партнерство и инвестиции в «Нур Абу-Даби», крупнейший проект солнечной энергии.

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