В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ в соцсетях

25 июля 2019 09:00 (UTC+04:00)

Апелляционный суд Абу-Даби приговорил гражданина Филиппин к десяти годам тюрьмы за пропаганду террористической группировки "Исламское государство" в социальных сетях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг эмиратское издание The National.

Осужденный был признанвиновным в присоединении к ИГ и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды - пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ и призывал к сбору средств в пользу группировки.

Также осужденный приговорен к штрафу в 2 миллиона дирхамов ОАЭ (545 тысяч долларов США). После отбытия приговора он будет депортирован.

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