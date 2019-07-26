Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси

26 июля 2019 15:44 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен прервать отдых в резиденции форт Брегансон, чтобы принять участие в похоронах президента Тунисской Республики Бежи Каида ас-Себси, которые запланированы на субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бежи Каид ас-Себси умер в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи со смертью главы государства. По словам сына президента Хафеза Каида ас-Себси, причиной смерти его отца стали последствия пищевого отравления.

Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон с супругой прибыли на период летнего отпуска в президентскую резиденцию форт Брегансон (департамент Вар, юг страны). Продолжительность отпуска французского лидера не разглашается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
Арабские страны 00:12
Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
Арабские страны 25 июля 14:20
Госпитализирован президент Туниса
Другие страны 25 июля 03:48
Трамп может посетить Нью-Дели в ноябре или начале января 2020 года
Другие страны 19 июля 17:48
Макрон назначил нового министра экологии
В мире 17 июля 02:44
Макрон намерен провести переговоры по СВПД
Ядерная программа 15 июля 21:29
Лента новостей
В Баку начинается кастинг уличных артистов
Общество 16:20
На место крушения иранского сухогруза привлечены два вертолета МЧС Азербайджана
Происшествия 16:20
На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности
Другие страны 16:11
Доходы казахстанского «Самрук-Қазына» достигают 80%
Финансы 16:10
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли до $49 млрд
Финансы 16:08
Потап и группа "Мозги" на красной дорожке "ЖАРЫ" почтили жертв Чернобыльской трагедии (ФОТО)
Звёздный мир 16:07
БТА будет осуществлять экспресс-перевозки во время финала EYOF Baku 2019
Общество 16:07
МИД: Азербайджан оставляет за собой право ответа на провокационные действия Армении
Политика 16:04
Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов над Йеменом
Арабские страны 16:00