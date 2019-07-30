В ПНС Ливии назвали условие перемирия с Хафтаром

30 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не прекратят боевые действия, пока формирования командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара не вернутся на довоенные позиции, об этом заявил глава заседающего в Триполи ПНС Файез Саррадж.
По словам Сарраджа, лояльные ПНС силы "осуществляют законное, суверенное право по защите родины и города, а также надежды ливийцев на построение гражданского и демократического государства", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно праву, не мы должны прекращать боевые действия, а агрессор должен уйти на те, позиции, с которых он начал наступать", - заявил Файез Саррадж.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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