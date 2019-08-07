Иракский депутат предложил разместить в парламенте портрет Саддама Хусейна

7 августа 2019 15:54 (UTC+04:00)

Депутат парламента (Совета представителей) Ирака Казым ас-Саяди выступил с предложением разместить в зале, где проходят общие заседания высшего законодательного органа страны, портрет бывшего иракского президента Саддама Хусейна в назидание ныне действующим парламентариям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению ас-Саяди, в главном зале Совета представителей должна быть размещена фотография, на которой Саддам Хусейн изображен в наручниках во время судебного процесса. Как считает депутат, "это должно служить примером и напоминанием всем государственным чиновникам [Ирака], что власть не может быть узурпирована и находиться в руках одного человека".

В письменном обращении к парламенту ас-Саяди отметил, что, по его убеждению, "такой портрет экс-президента должен быть помещен как в парламенте, так и в здании правительства страны". "Чиновники должны знать, - указал депутат, - что их власть, как и их невежество и воровство, не будут длиться вечно".

Ас-Саяди сообщил, что в ближайшее время он намерен "непосредственно с иракским народом обсудить свое предложение".

Саддам Хусейн занимал пост президента Ирака более 20 лет, начиная с 1979 года. В декабре 2003 года близ города Тикрит он был пойман и арестован американскими войсками. Судебный процесс над экс-президентом начался в 2004 году. Хусейн был признан виновным в создании оружия массового поражения и связях с международным терроризмом, в 2006 г. повешен по приговору Высшего иракского военного трибунала.

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