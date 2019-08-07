МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов

7 августа 2019 23:43 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы главы переходного совета Южного Йемена Хани бен Брека, передает телеканал Al-Hadath со ссылкой на его заявление, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава переходного совета Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах", союзной правительству Йемена. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что три человека погибли, 10 пострадали в результате столкновений у президентского дворца во временной столице правительства Йемена Адене.

"Мы призываем всех не отвечать на призывы бен Брека. Цель этих призывов – война. Мы сообщили арабской коалиции, представленной Саудовской Аравией и ОАЭ, что отвергаем подобные действия. Мы уведомили их о том, что готовы к выполнению своего долга", - сообщил аль-Масири.

Йеменский министр подчеркнул готовность "преодолеть кризис и разжигание смуты" и потребовал от военных и переходного совета разъяснения позиции.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

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