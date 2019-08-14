В Алжире партии большинства поддержали инициативу о проведении диалога

Алжирские партии "Фронт национального освобождения" (ФНО) и "Национальное демократическое объединение" (НДО), контролирующие большинство мест в обеих палатах парламента, выразили поддержку процессу национального диалога и любой другой инициативе, способной содействовать выходу из кризиса, в котором оказалась страна, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

В ФНО, в частности, подтвердили "поддержку любой национальной инициативы, которая может помочь прекращению кризиса, сохранить преемственность государства в рамках законов и конституции". В партии также заявили о готовности "внести позитивный вклад во все решения по урегулированию ситуации, предложенные в соответствии с законодательством".

В НДО, в свою очередь, отметили, что "поддержка партией инициативы о проведении диалога является непоколебимой, и исходит из убежденности в том, что высшие интересы Алжира находятся выше партийных интересов и требуют участия политического класса и гражданского общества в реализации консенсуса, скорейшей выработке законопроекта, касающегося создания механизма контроля над предстоящими выборами, которые надо провести в кратчайшие сроки". "Диалог - это крайняя необходимость, а не факультативный вопрос", - подчеркнули в партии.

НДО также поддержало алжирский Национальный орган диалога и посредничества (НОДП), состоящий из общественных деятелей, специалистов в области права и экономики. Ранее в августе НОДП высказался за "избрание демократическим, прозрачным путем президента республики, который будет обладать мандатом главы государства переходного периода, и в рамках своего переходного мандата проведет конституционные реформы, как того требует народное протестное движение". Лидеры НОДП призвали политический класс страны поддержать эту инициативу и заодно - отвергнуть идею установления переходного периода до проведения президентских выборов.

Заявления ФНО и НДО прозвучали на фоне продолжающихся уличных акций протеста, участники которых требуют коренных преобразований в политической, социально-экономической сферах жизни страны, борьбы с коррупцией и немедленной отставки представителей нынешнего правящего режима.

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