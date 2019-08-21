Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар

Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны, заявил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ракета, которой был сбит беспилотник, модернизирована на месте и скоро будет продемонстрирована на пресс-конференции", - сказал представитель хуситов.

Он предупредил, что ведущая против них военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией "должна тысячу раз подумать перед вторжением в воздушное пространство Йемена", потому что у мятежников появились возможности препятствовать появлению чужой авиации в небе над Йеменом.

Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, идут с 2014 года. За это время мятежники неоднократно подвергали обстрелам территорию королевства, особенно приграничные районы.

Так, в минувшую субботу они предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения.

Американские беспилотники часто использ0-используются для нанесения ударов по Йемену для уничтожения подозреваемых в терроризме.

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