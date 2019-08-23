Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак

23 августа 2019 14:05 (UTC+04:00)

Силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установили контроль над городом Атак на юге страны после столкновений с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате боев за Атак, являющийся административным центром провинции Шабва, стороны понесли тяжелые потери. Ранее правительство Йемена обвинило ОАЭ в помощи сепаратистам и попытках захватить город.

7 августа во временной столице Йемена Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия в противном случае пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны.

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