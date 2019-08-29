СМИ: хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты

Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в среду вечером атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, в результате атаки никто не пострадал. Представитель аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что проводится расследование инцидента.

Незадолго до атаки аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов, выпущенного в сторону Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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