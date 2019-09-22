Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене

22 сентября 2019 00:34 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Ирана в субботу призвало Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене, которая не принесла ничего, кроме человеческих жертв, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств.

"Вместо безосновательных обвинений в адрес других правительству Саудовской Аравии лучше как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны", - следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Он в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана по поводу участия в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

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