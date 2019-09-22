Хуситы пригрозили Эр-Рияду новыми ударами, если бомбежки не прекратятся

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии нанесением новых ударов по жизненно важным объектам, удаленным от границы с Йеменом, если Эр-Рияд не согласится прекратить бомбардировки районов под контролем хуситов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С прекращением их агрессии и обстрелов наша армия тоже прекратит ракетные удары и с использованием беспилотников по удаленным территориям Саудовской Аравии. В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше, и тогда для нас не будет никаких красных линий", - заявил выступивший в эфире телеканала "Аль-Масира" по случаю пятой годовщины с момента захвата хуситами власти в Сане их лидер Малик аль-Хуси.

Он попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться ударам.

Хуситы выдвинули предложение прекратить удары по саудовской территории в минувшую пятницу взамен на аналогичный шаг властей соседнего королевства. Это случилось спустя неделю, как саудовская нефтяная промышленность понесла огромный урон в результате попадания беспилотников и ракет в ее нефтяные объекты на двух крупнейших месторождениях на востоке страны. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, но Эр-Рияд считает, что беспилотники направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.

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