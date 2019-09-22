Хуситы пригрозили Эр-Рияду новыми ударами, если бомбежки не прекратятся

22 сентября 2019 02:06 (UTC+04:00)

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии нанесением новых ударов по жизненно важным объектам, удаленным от границы с Йеменом, если Эр-Рияд не согласится прекратить бомбардировки районов под контролем хуситов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С прекращением их агрессии и обстрелов наша армия тоже прекратит ракетные удары и с использованием беспилотников по удаленным территориям Саудовской Аравии. В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше, и тогда для нас не будет никаких красных линий", - заявил выступивший в эфире телеканала "Аль-Масира" по случаю пятой годовщины с момента захвата хуситами власти в Сане их лидер Малик аль-Хуси.

Он попросил мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться ударам.

Хуситы выдвинули предложение прекратить удары по саудовской территории в минувшую пятницу взамен на аналогичный шаг властей соседнего королевства. Это случилось спустя неделю, как саудовская нефтяная промышленность понесла огромный урон в результате попадания беспилотников и ракет в ее нефтяные объекты на двух крупнейших месторождениях на востоке страны. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, но Эр-Рияд считает, что беспилотники направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.

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