В Сирию за сутки вернулись свыше 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

29 сентября 2019 12:04 (UTC+04:00)

Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 239 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 403 человека (женщин - 121, детей - 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 836 человек (женщин - 251, детей - 426)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 1 250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонн: в Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонн, в Айн-Эль-Кадиб (провинция Тартус) выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонн.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск) 2,9 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирия поддерживает Иран и призывает урегулировать ситуацию в Персидском заливе
Другие страны 28 сентября 20:08
Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября
Арабские страны 28 сентября 04:07
США ждут заседания Совбеза ООН по Сирии 30 сентября
США 27 сентября 22:25
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии
В мире 27 сентября 16:52
МИД Сирии: первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября
Другие страны 27 сентября 02:52
Власти США намерены снизить лимит приема беженцев до 18 тыс.
США 27 сентября 02:31
Лента новостей
В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек
Другие страны 13:35
Завтра в Баку без осадков
Общество 13:16
ДТП в Турции - двое погибших и восемь раненных
Турция 12:52
ВВС Словакии приостановили полеты МиГ-29
Европа 12:34
Боб Дадли намерен покинуть пост главы компании BP в течение года
В мире 12:13
В Турции произошли два землетрясения
Турция 11:35
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Арабские страны 11:26
В одном из районов Баку произошел пожар, есть погибший
Происшествия 11:13
Трамп считает и.о. главы аппарата Белого дома одним из виновников нового скандала
США 10:57