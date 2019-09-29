В Сирию за сутки вернулись свыше 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Более 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 239 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 403 человека (женщин - 121, детей - 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 836 человек (женщин - 251, детей - 426)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдано 1 250 продовольственных наборов общим весом 6,19 тонн: в Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонн, в Айн-Эль-Кадиб (провинция Тартус) выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонн.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск) 2,9 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.

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