Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их призыв к миру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе глава Высшего политсовета хуситов сообщил, что они приостанавливают в одностороннем порядке нанесение ударов по Саудовской Аравии и ждут от королевства аналогичных действий.

"Идут масштабные приготовления к неограниченным и сильным ударам, которых будет достаточно, чтобы разбить агрессора, если мирные усилия и диалог не увенчаются успехом", - говорится в заявлении Высшего политсовета хуситов, которое цитирует телеканал "Аль-Масира".

Политсовет отметил, что нападение на нефтяные объекты соседнего королевства было "вершиной айсберга" по сравнению с их возможностями.

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