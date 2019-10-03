Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии

3 октября 2019 03:08 (UTC+04:00)

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их призыв к миру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе глава Высшего политсовета хуситов сообщил, что они приостанавливают в одностороннем порядке нанесение ударов по Саудовской Аравии и ждут от королевства аналогичных действий.

"Идут масштабные приготовления к неограниченным и сильным ударам, которых будет достаточно, чтобы разбить агрессора, если мирные усилия и диалог не увенчаются успехом", - говорится в заявлении Высшего политсовета хуситов, которое цитирует телеканал "Аль-Масира".

Политсовет отметил, что нападение на нефтяные объекты соседнего королевства было "вершиной айсберга" по сравнению с их возможностями.

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