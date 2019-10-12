В Сирии взорвали автомобиль рядом с тюрьмой на северо-востоке страны

Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило о взрыве заминированного автомобиля рядом с центральной тюрьмой в городе Хасеке на северо-востоке САР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщения о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с внешней стеной центральной тюрьмы со стороны квартала Эль-Лейлия в Хасеке", - сообщает телеканала Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента.

Информация о пострадавших не приводится.

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