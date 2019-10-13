Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море

Саудовская Аравия отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил журналистам госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, нет, мы не ведем себя подобным образом", - сказал аль-Джубейр, отвечая на вопрос, является ли инцидент с иранским танкером близ побережья Саудовской Аравии ответом Эр-Рияда на атаку дронов на свои нефтяные объекты.

Он отметил, что Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке, потому что это были иранские дроны и иранские ракеты, мы знаем, что атака была проведена с севера, а не с юга. "Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, чтобы установить, откуда была проведена атака, и как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты и посмотрим, что будем делать", - отметил он.

"Но мы не ведем себя подобным образом. Мы слышали противоречивые сообщения, кто-то говорил, что был разлив нефти (после инцидента в Красном море - ред.), кто-то говорил, что нет. История непонятная. Но мы не вовлечены в подобные вещи, это совсем не то, как мы действуем или действовали в прошлом. История не закончена, давайте подождем и поймем что произошло, прежде чем делать выводы", - добавил аль-Джубейр.

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