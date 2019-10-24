СМИ: президент Ливана обратится с речью к народу

24 октября 2019 06:25 (UTC+04:00)

Президент Ливана Мишель Аун выступит в четверг с обращением к народу после продолжающихся неделю антиправительственных акций в Бейруте и других городах страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, переданном телеканалом Al-Manar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь Ауна прозвучит спустя два дня после того, как коалиционный кабинет премьер-министра Саада Харири утвердил программу экстренных мер по стабилизации экономики Ливана в ответ на массовое недовольство населения. Участники протестного движения отвергли намеченные властями реформы, потребовав ухода правительства в отставку, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Источник в президентском дворце Баабда сообщил газете Daily Star, что глава республики в своей речи "предложит народу пути решения политического кризиса". "Одним из рассматриваемых вариантов является проведение перестановок в правительстве", - отметил источник.

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