Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях

Повстанцы движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили атаки поддерживаемой коалицией армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз, сообщает принадлежащий движению телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, армия при поддержке артиллерии попыталась продвинуться вперед, атаковав позиции хуситов к югу от Ходейды.

Параллельно армия атаковала позиции повстанцев на западе Тааза при огневой поддержке самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Все атаки армии, согласно данным телеканала, были отбиты.

Агентство "2 декабря" в свою очередь сообщило, что армия правительства Йемена отбила атаки хуситов близ города Дрейхми на юге Ходейды.

Данное сообщение появилось на странице агентства после того, как повстанцы заявили о безуспешных атаках армии.

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