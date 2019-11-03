Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях

Повстанцы движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили атаки поддерживаемой коалицией армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз, сообщает принадлежащий движению телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, армия при поддержке артиллерии попыталась продвинуться вперед, атаковав позиции хуситов к югу от Ходейды.
Параллельно армия атаковала позиции повстанцев на западе Тааза при огневой поддержке самолетов коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Все атаки армии, согласно данным телеканала, были отбиты.
Агентство "2 декабря" в свою очередь сообщило, что армия правительства Йемена отбила атаки хуситов близ города Дрейхми на юге Ходейды.
Данное сообщение появилось на странице агентства после того, как повстанцы заявили о безуспешных атаках армии.
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