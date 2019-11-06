Эр-Рияд переправил в Йемен партию американских бронемашин

Несколько бронемашин повышенной проходимости производства американского концерна Oshkosh были доставлены в йеменский порт Аден. Видеозапись их разгрузки опубликовала в среду телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания со ссылкой на данные порталов, отслеживающих перемещение судов, сообщает, что грузовой корабль Bahri Hofuf, на котором бронемашины якобы были доставлены в Йемен, зарегистрирован в Саудовской Аравии. Из саудовского порта Джедда судно вышло 17 сентября, после чего сделало короткую остановку в Порт-Судане, а впоследствии скрылось с радаров и 29 октября было обнаружено в Адене. Разгружены бронемашины были на прошлой неделе.

CNN подчеркивает, что распространенная видеозапись подтверждает поставки в Йемен американских вооружений, приобретенных Эр-Риядом. Телекомпания обращает внимание на то, что поставки вооружений в Йемен осуществляются на фоне попыток демократов в США запретить администрации продавать вооружения Саудовской Аравии. По мнению газеты The Washington Post, законодатели выступают против этого, так как опасаются, что вооружения могут использоваться против гражданского населения в войне в Йемене.

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