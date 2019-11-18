В ОАЭ умер иракский политик Аднан Пачачи

Иракский политический деятель, бывший глава Временного управляющего совета страны, экс-министр иностранных дел Аднан Пачачи умер в воскресенье в возрасте 96 лет в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил новостной портал "Baghdad al-Youm".

Издание ссылается на заявление Министерства по президентским делам ОАЭ, которое, сообщив о смерти политика и дипломата, выразило соболезнования его родным и близким. "Сегодня мы потеряли очень дорогого человека и верного друга, - написал на своей странице в Twitter наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. - Пусть Всевышний упокоит его душу в мире и дарует терпение и утешение его семье".

Аднан Пачачи родился 14 мая 1923 года в Багдаде. Он принадлежит к известной иракской семье - его отцом был Музахим Пачачи, известный политик королевской эпохи в Ираке. Окончил Американский университет в Бейруте, затем колледж Виктории в Каире. Бакалавр искусств и политических наук, доктор философии. С 1944 года работал в дипмиссиях Ирака в США и Египте, был генеральным директором МИД Ирака, представлял Ирак в международных организациях, занимал пост постоянного представителя страны при ООН.

В 1966-1967 годы - министр иностранных дел Ирака (в апреле 1967 года посетил СССР с официальным визитом). После прихода к власти в 1968 году баасистов уехал из Ирака в Абу-Даби, где получил гражданство и проживал в эмиграции. В 1971-1974 годы занимал пост государственного министра в правительстве княжества Абу-Даби. С 1974 года в течение почти 30 лет являлся советником отца-основателя Объединенных Арабских Эмиратов и их первого президента шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (1918-2004).

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