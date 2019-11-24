Два человека погибли в ходе акций протеста в Ираке

По меньшей мере два человека были убиты в ходе акций протеста, которые проводятся в воскресенье близ порта Умм-Каср, расположенного в провинции Басра на юге Ирака. Об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, силы безопасности, пытавшиеся не допустить перекрытия демонстрантами дорог, ведущих в один из крупнейших иракских портов, использовали для разгона протестующих гранаты со слезоточивым газом, несколько раз полицейские открывали огонь по толпам людей, собравшихся близ Умм-Касра. Не менее 90 иракцев получили ранения или отравления газом.

Согласно информации телеканала Sky News Arabia, в другой южной провинции, Ди-Кар, при разгоне антиправительственных демонстраций были убиты два человека, как минимум 20 пострадали.

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