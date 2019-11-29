Заключительный этап сезона "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби

29 ноября 2019 04:56 (UTC+04:00)

Программа заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Пилоты проведут две свободные практики в первый день гоночного уик-энда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основная борьба в чемпионате уже завершена - британец Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере выиграл титул, а "Мерседес" в шестой раз стал обладателем Кубка конструкторов. Интрига остается в борьбе за третье место, где еще до прошлого этапа на него претендовали трое пилотов, а фаворитами считались гонщики "Феррари" - монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель. Однако в гонке Гран-при Бразилии они столкнулись друг с другом и сошли с дистанции, чем воспользовался голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который финишировал первым и вышел на третье место. Леклер отстает от него на 11 очков и сохраняет шансы опередить голландца, а вот Феттель уступает уже 30 очков и такой возможности не имеет.

Смазал концовку сезона единственный представитель России в "королевских гонках" Даниил Квят. Гонщик "Торо Россо" хоть и финишировал в очковой зоне (10-е место), но на фоне напарника по команде француза Пьера Гасли, который стал вторым, его достижение прошло незамеченным. Перед каникулами Квяту нужно провести сильную гонку, чтобы реабилитироваться за штрафы, полученные в двух из трех последних гонках.

Этап в Абу-Даби появился в календаре "Формулы-1" 10 лет назад. Главная его особенность - гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Рекордсменом по количеству побед является Хэмилтон (4), трижды здесь выигрывал Феттель, по разу - финны Валттери Боттас и Кими Райкконен, еще одна победа на счету немца Нико Росберга, который уже завершил карьеру.

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