США высоко оценили работу ОЗХО в Сирии

Госдепартамент высоко оценивает работу в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также деятельность ее группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия в этой арабской стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус в связи с Днем памяти всех жертв применения химического оружия, отмечаемым 30 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты высоко оценивают текущую работу ОЗХО в Сирии. В частности, мы высоко оцениваем создание и работу группы по расследованию и идентификации в деле выявления лиц, виновных в применении химического оружия в Сирии", - отмечает дипломат.

Она призвала всех членов ОЗХО в полной мере выполнять положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). "Мы должны проявлять солидарность, чтобы с помощью сохранения международных правил против применения химического оружия полностью исключить такую возможность. Мы должны быть готовы привлечь к ответственности тех, кто предпочитает применять химическое оружие", - считает Ортэгус.

По ее мнению, "в мире есть места, где применение химического оружия продолжается безнаказанно". Она в очередной раз подвергла критике президента Сирии Башара Асада за приписываемое властям страны применение химического оружия. "Режим Асада должен прекратить применение химического оружия", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

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