Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

12 декабря 2019 23:02 (UTC+04:00)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил, что армия движется в центр столицы для ее освобождения. Хафтар призвал боевиков, которые воюют против ЛНА, оставаться в домах, в обмен гарантируя им безопасность.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

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