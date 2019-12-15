Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность

Фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения инвестиций в субботу на полях Дохийского форума подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности и деловых проектов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки", – сказал председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.

По его словам, планируется привлекать инвесторов к поддержке и продвижению проектов в приоритетных направлениях: банковском и страховом секторах, создании инфраструктуры, энергетике, спорте и туризме.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Али аль-Валид аль-Тани назвал соглашение с Росконгрессом важным шагом. Он считает, что эта договоренность "поможет активизировать совместную работу по воплощению взаимовыгодных инвестиционных проектов".

Кроме того, участники сессии Петербургского международного экономического форума на конференции в Дохе заявили о желании создать венчурный фонд для инвестирования в бизнес-приоритетные инновационные компании при поддержке Росконгресса. Как считают в Росконгрессе, создание венчурного фонда поможет вывести российские стартапы на международный рынок и распространить российские технологии.

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