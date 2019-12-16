В Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор

Центральный банк Египта сообщил, что предусмотрел 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) на поддержку туристической отрасли страны до конца 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".

Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма, которая составляла пять миллиардов египетских фунтов.

Сообщается, что деньги пойдут на модернизацию и развитие отелей, а также на поддержку пострадавших от многолетнего кризиса представителей турбизнеса.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до смены власти в 2011 году и катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну.

На первом месте по числу приезжающих в Египет путешественников была Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

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