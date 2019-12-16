В Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор

16 декабря 2019 13:16 (UTC+04:00)

Центральный банк Египта сообщил, что предусмотрел 50 миллиардов египетских фунтов (более трех миллиардов долларов) на поддержку туристической отрасли страны до конца 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".

Это в десять раз больше, чем прежняя выделявшаяся на эти цели сумма, которая составляла пять миллиардов египетских фунтов.

Сообщается, что деньги пойдут на модернизацию и развитие отелей, а также на поддержку пострадавших от многолетнего кризиса представителей турбизнеса.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до смены власти в 2011 году и катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну.

На первом месте по числу приезжающих в Египет путешественников была Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Египта призвал "не оставлять страны Африки один на один с террором"
В мире 15 декабря 18:14
Археологи нашли в Египте небольшую статую сфинкса
В мире 15 декабря 17:19
Посольство Ливии в Египте приостановило работу
Арабские страны 15 декабря 11:33
В Египте казнили террориста, атаковавшего церковь в 2017 году
Арабские страны 10 декабря 17:50
В Египте при обрушении аттракциона пострадали 14 детей
Арабские страны 9 декабря 17:55
Египет выдал патент на разработанную Узбекистаном технологию культивации хлопчатника
Бизнес 9 декабря 12:16
Лента новостей
Добыча нефти на иранской части месторождений Западный Карун выросла в 5 раз
Экономика 13:23
Объемы перевалки грузов из Ливии в портах Турции превысили 2,8 млн тонн
Транспорт 13:17
Радикальная оппозиция опозорила себя в Локбатане - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:13
Оглашены объемы транпортировки грузов из Хорватии в Турцию
Транспорт 13:08
С реализацией программы “Azerbaijan Digital Hub” Азербайджан превратится в Региональный Цифровой Центр
Экономика 13:07
Азербайджан экспортировал в Грузию более 140 тыс. тонн бензина и дизельного топлива
Энергетика 13:04
Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 13:02
Продлен срок приема документов для желающих учиться в Китае и Венгрии
Общество 13:00
Мечети, построенные на частных землях, не могут считаться частной собственностью – Сеявуш Гейдаров
Общество 13:00