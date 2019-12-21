Силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Бейруте

21 декабря 2019 01:18 (UTC+04:00)

Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили в пятницу гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов в ливанской столице, передает корреспондент ТАСС. Толпы сторонников суннитского движения "Аль-Мустакбаль" вели себя агрессивно и забрасывали жандармов и прибывшие к ним на помощь армейские патрули камнями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Они перекрыли в нескольких местах проезд по проспекту Корниш-Мазраа, который является основной транспортной артерией в мусульманской части города.

Стражи порядка пытаются удержать под своим контролем ситуацию, опасаясь, что поведение активистов "Аль-Мустакбаль" может спровоцировать столкновения с жителями соседних шиитских кварталов.

Причиной волнений, которые продолжаются вторые сутки в Западном Бейруте, стало назначение новым премьер-министром Ливана 60-летнего технократа Хасана Диаба. Это произошло после того, как лидер "Аль-Мустакбаль" и ведущий политик суннитской общины Саад Харири не смог добиться уступок со стороны парламентского большинства и отказался возглавить новое правительство.

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