Президент Ирака подал в отставку

26 декабря 2019 16:58 (UTC+04:00)

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС

В своем обращении к депутатам Салех отметил, что, по его убеждению, "политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа".

Президент Ирака подал прошение об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

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