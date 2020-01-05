В Сирию за сутки вернулись почти 500 беженцев из Иордании и Ливана

Почти 500 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 488 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 276 человек (женщин – 83, детей – 141)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.

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