СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

6 января 2020 00:23 (UTC+04:00)

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылдкой на РИА Новости, сообщил "Аль-Арабия".

По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".

Иракские источники рассказали, в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, заключили собеседники "Аль-Арабии".
Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.

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