Ситуацию в Ираке рассмотрят на встрече начальников генштабов стран НАТО

6 января 2020 13:15 (UTC+04:00)

Обострение ситуации в Ираке и отношений США и Ирана после американского авиаудара под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, будут обсуждаться на плановой встрече начальников генеральных штабов стран НАТО 14 января в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО, передает Trend.

"Ситуация в Ираке и обострение отношений с Ираном, безусловно, будут подняты на предстоящем 14 января в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов", - отметил он. В опубликованной НАТО официальной программе встречи эта тема пока не упоминается.

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