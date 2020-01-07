Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск

7 января 2020 01:34 (UTC+04:00)

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" известила власти Ирака о выводе войск, говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - отмечается в послании.

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими военными.

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