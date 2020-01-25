У берегов Ливии спасли почти 60 мигрантов

Гуманитарные организации "Врачи без границ" (MSF) и SOS Mediterranee сообщили о спасении 59 мигрантов у побережья Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Перед рассветом команды SOS Mediterranee и MSF спасли 59 человек, мужчин и женщин, которые находились в небольшой деревянной лодке, терпящей бедствие. Операция (по спасению) началась сразу же после 04.00, приблизительно в 26 морских милях от ливийского побережья", - говорится в сообщениях MSF и SOS Mediterranee, размещенных в Twitter.

Отмечается, что на борту судна Ocean Viking, которое спасает мигрантов в Средиземном море, находится 151 "выживший".

В конце июля "Врачи без границ" совместно с SOS Mediterranee возобновили поисково-спасательные операции для помощи мигрантам в Средиземном море "на фоне бездействия стран Евросоюза". Корабль гуманитарных организаций Ocean Viking ходит под флагом Норвегии.

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